كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 06:59 مساءً - خبر سيء للمصريين بالمملكة: السعودية تستعد لتوطين العمل بالاتصالات

وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومجلس الغرف السعودية مذكرة تفاهم تهدف إلى توطين وظائف ومهن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات القيادية والفنية.

وذكرت قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية في تقرير مصور أن الخطة المشتركة ما بين وزارة الاتصالات ووزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ومجلس الغرف السعودية ستولد أكثر من 20 ألف فرصة عمل للسعوديين والسعوديات حتى العام 2020.

وتركز الخطة على تحقيق مستهدفات توطين وظائف ومهن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وزيادة مشاركة المرأة فيه بما يساهم في نمو القطاع للوصول إلى أكثر من 15 ألف وظيفة للشباب والشابات بنهاية العام 2020.

وقال وزير العمل والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي إن ما يميز هذه الاتفاقية والاتفاقيات اللاحقة أن مجلس الغرف هو شريك في هذه الاتفاقية.

وقالت وزارة العمل في تغريدة عبر موقع تويتر "بعد تكامل الجهود التي أثمرت في توطين القطاع الصحي، خطوة جديدة في إطار التوطين القطاعي بمبادرة دعم توطين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة".