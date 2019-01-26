كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 06:59 مساءً - الرياض تعلن استقبالها رخص لافتتاح بنوك جديدة في السعودية

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي/ ساما) أن الفرصة متاحة للراغبين في الحصول على رُخص لافتتاح بنوك وأنها نشرت على موقعها الإلكتروني النسخة المحدثة من الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية.

وأوضح أحمد الخليفي محافظ "ساما" أن هذه الإرشادات تحدد المتطلبات والإجراءات الخاصة بمنح التراخيص للبنوك، وهي تُطبق على المتقدمين الراغبين في الحصول على ترخيص مزاولة الأعمال المصرفية في المملكة بما في ذلك البنوك الأجنبية الراغبة في إنشاء فروع تابعة لها.

وأضاف "الخليفي" أن لدى مؤسسة النقد عدداً من الطلبات لافتتاح بنوك رقمية وتقليدية.

وأكد أن المؤسسة ستقوم قريباً بأخذ مرئيات العموم على التحديث الخامس لقواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة.

ويبلغ عدد البنوك العاملة في السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد عربي، نحو 13 بنكاً مدرجاً بالبورصة السعودية.