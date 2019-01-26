كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 06:59 مساءً - لجنة ألمانية تضع نهاية لـ"كهرباء الفحم"

أوصت لجنة عينتها الحكومة أن توقف ألمانيا حرق الفحم لتوليد الكهرباء بحلول عام 2038 على أبعد تقدير، كجزء من الجهود الرامية إلى الحد من تغير المناخ.

وتوصلت ما تسمى بلجنة الفحم إلى اتفاق في الساعات الأولى من يوم السبت، بعد شهور من المشاحنات التي كانت تراقبها عن كثب الدول الأخرى التي تعتمد على الفحم.

وتحصل ألمانيا على أكثر من ثلث طاقتها الكهربائية من حرق الفحم، مولدة كميات كبيرة من غازات الدفيئة التي تسهم في الاحترار العالمي.