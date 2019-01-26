كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 06:59 مساءً - هيونداي تجدد سيارتها أيونك الهجين

جددت شركة هيونداي سيارتها الهجين أيونك بنسختيها العادية ونسخة Plug-in، التي يتم شحنها عبر المقبس الكهربائي.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن الموديلات الجديدة تعتمد على نظام دفع هجين يتألف من محرك بنزين بتقنية الحقن المباشر بسعة 1.6 لتر ومحرك كهربائي، مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض سداسي السرعات 6DCT.

وتعتمد الموديلات الجديدة على باقة موسعة من أنظمة القيادة المساعدة العروفة باسم "Smart Sense"، والتي تضم مثلا مكابح الطوارئ ونظام التعرف على المارة والتحذير من التصادم الأمامي ومساعد الحفاظ على حارة السير.

ويعتمد نظام الملاحة الاختياري على شاشة كبيرة قياس 10.25 بوصة، فضلا عن شاشة قياس 8 بوصة ضمن باقة التجهيزات القياسية، كما تدعم السيارات الجديدة أنظمة أندرويد أوتو وأبل كاربلاي لدمج الهواتف الذكية.

وفيما يخص الطلاء الخارجي للسيارة وسعت هيونداي الباقة بثلاثة ألوان جديدة، ألا وهي: Fluidic Metal و Electric Shadow و Liquid Sand، ليصل عددها حاليا إلى 8 ألوان.