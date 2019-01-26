شاهد - عمرو الشاذلى يطرح أغنية الجرح

طرح الفنان الشاب عمرو الشاذلي، فيديو كليب أغنيته الجديدة والتي تحمل اسم "الجرح" عبر القناة الرسمية على موقع "يوتيوب".

"الجرح" كلمات عمر عبده على، وألحان أحمد راجح، وتوزيع محمد شفيق، والكليب من إخراج نبيل مكاوي.

يذكر أن من أعمال عمرو أغنية "'طول حياتها"، و"رمضان بداية"، و"هانت يا مصر"، و"مصر بتفرح"، بجانب تعاونه مع العديد من النجوم، أبرزهم رامى عياش، ونوال الزغبى، وإبراهيم الحكمي.