كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 06:59 مساءً - أوبل تكشف عن الجيل الثالث من سيارتها الخدمية "فيفارو" الجديدة

كشفت شركة أوبل الألمانية عن الجيل الجديد من سيارتها الخدمية "فيفارو" مزودة بأنظمة القيادة المساعدة و مميزات أخرى.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الجيل الثالث يتوفر بثلاثة أطوال، هي" 4.60 متر و4.95 متر و5.30 متر، مع ارتفاع 1.90 متر في الغالب، في حين تصل سعة حيز الحمولة إلى 6.6 متر مكعب، أما الحمولة القصوى فتبلغ 1400 كجم.

وتأتي السيارة الخدمية الجديدة مزودة بأنظمة القيادة المساعدة مثل نظام الحفاظ على حارة السير ونظام التحكم الأوتوماتيكي في مسافة الأمان مع وظيفة التعرف على اللافتات المرورية ومساعد الكبح الاضطراري وكاميرا 180 درجة لسهولة المناورة.

ولم تفصح أوبل عن أية بيانات تتعلق بالمحركات أو معدلات الأداء أو قيم الاستهلاك.

وأعلنت أوبل عن طرح السيارة "فيفارو" الجديدة في أواخر صيف العام الجاري، و لم تكشف بعد عن أسعار السيارة الرسمية.