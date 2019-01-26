كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 06:59 مساءً - عاجل .. البدري فرغلي يبشر اصحاب المعاشات بخصوص العلاوات الخمس - الخير قادم

عاجل .. البدري فرغلي يبشر اصحاب المعاشات بخصوص العلاوات الخمس - الخير قادم

عاجل .. البدري فرغلي يبشر اصحاب المعاشات بخصوص العلاوات الخمس - الخير قادم

عاجل .. البدري فرغلي يبشر اصحاب المعاشات بخصوص العلاوات الخمس - الخير قادم

أكد البدرى فرغلى رئيس اتحاد أصحاب المعاشات تعليقا على تأجيل المحكمة الادارية العليا للنطق بالحكم فى قضية العلاوات الخمس الى 21فبراير انه يحترم القضاء المصرى وسننتظر للشهر القادم .

وقال البدرى ” كنت أأمل ان تفصل المحكمة فى القضية لان كل يوم يمر على أصحاب المعاشات البالغ عددهم 9 مليون ومنهم من يقل دخلهم عن 500 جنيه يمثل زيادة فى معاناتهم بسبب ضعف المعاش فى ظل زيادات الاسعار المتتالية”

واكد البدرى” إن أصحاب المعاشات يجب إنصافهم لأنهم لا يعيشون وعيونهم من تتكلم حيث أنهم غير قادرين على شراء العلاج والطعام فى ظل ارتفاع الأسعار الذى تشهده البلاد ”

وبشر البدري فرغلي ، اصحاب المعاشات انه متفائل بالحكم القادم خصوصا ان كل طعون الوزيرة غادة والي مردود عليها