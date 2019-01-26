كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 06:59 مساءً - حمدي السيد بيقولكم ممنوع زراعة الدخان في مصر : إعرف السبب

الدكتور حمدي السيد نقيب الأطباء الأسبق حسم قضية زراعة الدخان في مصر للإسباب التالية . يقول :

فى عام 2005 كانت مصر من أوائل الدول التى وقَّعت على الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ، ومنها الامتناع عن زراعة الدخان للدول التى لا تزرعه، ومحاولة إيقاف الزراعة فى الدول التى تزرع الدخان، خصوصاً فى جنوب شرق آسيا، وطالبت الدول بالسعى لاستزراع بديل مناسب يحقق دخلاً جيداً لزراعة التبغ حتى يتوقفوا من ذلك.

هذه ليست أول تصريحات من مسئول بالدولة عن السعى لزراعة الدخان بالرغم من المخاطر الكبيرة التى تهدد صحة المواطنين وتقصف أعمارهم فى سن مبكرة، ولكن فى وجود الاتفاقية التى تعتبر من قوانين هذه الدولة يجب أن يتوقف مثل هذه التصريحات غير المسئولة، وبصفتى كنت رئيساً للجنة الصحية على مدى عشرين عاماً، وكنت وراء الإسراع فى موافقة البرلمان على الاتفاقية، فضلاً عن صدور أربعة قوانين أنجزتها لجنة الصحة وتقدمت بها للمجلس، وأصبحت تغطى جميع الالتزامات المطلوبة من مصر بعد توقيع الاتفاقية، ولكننى أشعر بفتور الحماس الذى كان موجوداً لدى وزارة الصحة بإنشائها إدارة لمكافحة التبغ، وكذلك حماس وزارة الأوقاف بأن يكون على الأقل إحدى خطب الجمعة شهرياً موجَّهة لنصح المواطنين، خصوصاً الشباب، بالامتناع عن هذا الوباء الشرير الذى يخطف أعمار أهالينا ومفكرينا وعلمائنا وشبابنا فى سن مبكرة، فضلاً عن الإصابة بالعجز، وتكلفة الاقتصاد المصرى مبالغ طائلة فى الإنفاق على العلاج المكلف، فضلاً عن فقدان القوى البشرية «التنمية».