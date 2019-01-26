كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 06:59 مساءً - الرئيس السوداني يزور مصر غدًا ويعقد قمة مع السيسي

يجري الرئيس السوداني عمر البشير الأحد، زيارة قصيرة إلى القاهرة، يعقد خلالها قمة مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، حسب ما كشف السفير السوداني في القاهرة، عبدالمحمود عبدالحليم.

ونقلت الأناضول، عن السفير السوداني قوله، “نعم يقوم رئيس الجمهورية عمر البشير بزيارة ليوم واحد لمصر غدًا الأحد”، مشيرا إلى عقد قمة بين البلدين.

وأوضح، أن وفد البشير سيضم، فضل عبد الله فضل، وزير شؤون الرئاسة، والدرديرى محمد أحمد وزير الخارجية والفريق أول، صلاح عبد الله مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني.

وأشار إلى أن القمة تأتي “فى إطار الحراك السودانى العربى حاليا وخصوصية العلاقات السودانية المصرية”، لافتا إلى أن “المباحثات ستشمل أوضاع القارة الإفريقية وتطورات المنطقة العربية خاصة سوريا وليبيا واليمن”.

وأكدت الرئاسة السودانية، مساء السبت، في بيان، زيارة البشير لمصر غدا الأحد.

وأوضحت أن “الزيارة تستغرق يوماً واحداً وتشمل مباحثات مع السيسي، حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك”.