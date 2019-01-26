كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 06:59 مساءً - وفاة أسطورة الكونجو مولامبا ناداي

مولامبا ناداي

تُوفي مولامبا ناداي، أسطورة كرة القدم في جمهورية الكونجو الديمقراطية، اليوم السبت، في جنوب إفريقيا حيث كان يتلقى علاجه منذ سبتمبر، عن عمر يناهز 70 عامًا.

وأعلن وزير الرياضة الكونجولي بابي نيانجو، خبر الوفاة في بيانٍ عبّر فيه عن تعازيه، وقال إن عملية إعادة جثمانه إلى وطنه قد بدأت بالفعل.

وكشف الوزير أن الحكومة كانت تكفلت بسفر اللاعب السابق الذي مات فجرا إلى جنوب إفريقيا "لتلقي العلاج اللازم منذ شهر سبتمبر 2018".

ويحمل اللاعب، المعروف أيضًا باسم "متومبولا"، الرقم القياسي لتسجيل أكبر عدد من الأهداف في نسخة واحدة في كأس الأمم الإفريقية برصيد 9 أهداف في 6 مباريات عام 1974، عندما كان يلعب حينها لصالح منتخب زائير.

وتُوج المنتخب الزائري حينها باللقب، وضمنوا مقعدًا لهم في كأس العالم في العام نفسه، والذي نال فيه مولامبا بطاقة حمراء في لقاء البرازيل، وتم إيقافه ل3 مباريات من قبل الفيفا.

كما نال أيضًا كأس إفريقيا للأندية عام 1973، عندما كان يلعب مع فريق إيه إس فيتا كلوب كينشاسا.

وكان اللاعب يعاني منذ سنوات من إصابة في ركبته، إثر اعتداء مسلح على منزله، أجبره على السير بكرسي متحرك، كما لحقت به ضائقة مالية حادة بعد تنقله بين عدة دول طلبًا للعلاج.

وفي إحدى مباريات كأس الأمم الإفريقية عام 1998، وقع لبسٌ حين خصّصّ اللاعبون دقيقة صمتٍ حدادًا عليه ظنا أنه قد مات في حادث وقع في منجم للألماس في أنجولا.