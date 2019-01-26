كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 06:59 مساءً - ضبط مستريح بشبين القناطر استولى على 6 ملايين جنيه من المواطنين

القت مباحث القليوبية القبض على رئيس مخازن مجموعة شركات، لقيامه بالاشتراك مع نجله فى الاستيلاء على قرابة 6 ملايين جنيه من بعض المواطنين بزعم استثمارها فى مجال تجارة الدواجن والأعلاف، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، بورود بلاغ لقسم مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القليوبية من "6 أشخاص، مقيمين بناحية كفر الزقازيق القبلى بالشرقية"، بقيام كلا من:-"مجدى.م"58 سنة، رئيس مجموعة مخازن إحدى شركات المبانى، ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، ونجلة"محمد" بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية منهم تقدر بحوالى 5ملايين، و796 ألف جنيه مصرى، بزعم استثمارها فى مجال الدواجن والأعلاف مقابل أرباح شهرية وسنوية، وتوقفا عن تسديد تلك الأرباح لهم منذ عام 2017.

تم إخطار العميد يحيى راضى رئيس مباحث القليوبية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى العرض على النيابة العامةلمباشرة التحقيق، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الثانى.