كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 06:59 مساءً - إصابة شخص إثر انفجار إطار سيارة بطريق اسكندرية الزراعى



توقفت الحركة المرورية بطريق بنها – القاهرة الزراعى بمدخل مدينة طوخ بسبب انفجار فى إطار سيارة نقل مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلابها بعرض الطريق وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بإصابات طفيفة وتم نقله لمستشفى الجامعة للعلاج وتولت النيابة التحقيق. وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء نبيل عدلى مدير الإدارة العامة لمرور القليوبية يفيد بوجود حادث بسيارة نقل وانقلابها أمام مول فى مدخل مدينة طوخ، وانتقل على الفور العميد أحمد صبيح وكيل مرور القليوبية، وبالفحص تبين انفجار باطار سيارة نقل رقم ق ب أ 6321، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة فى يد قائده وانقلابها وتوقفت الحركه المرورية على الطريق وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بإصابات طفيفة وتم نقله لمستشفى الجامعة للعلاج تم عودة الحركة المرورية لطبيعتها.

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