كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 06:59 مساءً - وزير الزراعة: فتح الأسواق التركية أمام البصل المصري

تلقى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، يفيد بفتح الأسواق التركية أمام البصل المصري.

وقال رئيس الحجر الزراعي المصري: إن الجانب التركي أخطر مصر رسميا بالموافقة على فتح أسواقه أمام الصادرات المصرية من محصول البصل، وهو ما يعد إنجازا جديدا للصادرات الزراعية المصرية، والتأكيد على سمعتها المعروفة عالميا.

وأشار العطار إلى أن موافقة الجانب التركي جاءت بعد العديد من المفاوضات والمراسلات الفنية المتبادلة مع الجانب التركى لفتح السوق التركى أمام صادرات البصل من مصر.

وأكد العطار أن الحجر الزراعي المصري بالتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة لا زالت تبذل قصارى جهدها لفتح المزيد من الأسواق العالمية للصادرات الزراعية المصرية، والتي تتمتع بسمعتها الطيبة.