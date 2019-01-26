كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 06:59 مساءً - الفريق يونس المصري: 50% تخفيضا على نقل الجثامين لأرض الوطن

أعلن وزير الطيران المدني الفريق يونس المصري، عن تطبيق نسبة 50% رسميا على شحن جثامين المصريين المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن، مؤكدا أن ذلك يأتي في إطار دور الشركة الوطنية مصر للطيران تجاه العاملين بالخارج.

من جانبه، قال الطيار «باسم جوهر» رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للشحن الجوي، أن تكلفة نقل الجثامين 500 يورو وبعد التخفيض فإنه تصل إلى 5000 جنيه مصري، مشيرا إلى أن الشركة كانت حريصة على وضع تخفيض بنسبة 25% على تكاليف شحن الجثامين في الفترات السابقة.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير الطيران المدني لمطاري سفنكس وشرم الشيخ، تزامنا مع احتفال وزارة الطيران بالعيد ال89 على تأسيسها.

تحتفل جميع المطارات المصرية ومصر للطيران، اليوم السبت، بعيد الطيران المدني المصري الـ89، والذي يتزامن هذا العام مع تشغيل رحلات مصر للطيران من مطار سفنكس.

ويأتي هذا التاريخ تخليدًا لليوم الذي أقلع فيه الطيار المصرى محمد صدقى من مطار برلين في رحلة مثيرة عبر أوروبا بطائرته التي اشتراها من ألمانيا بماله الخاص وأطلق عليها اسم «فايزة» نسبة إلى الأميرة فايزة بنت الملك فؤاد الأول، وطار بها منفردا من برلين، ومضى ينتقل من مكان إلى آخر حتى وصل إلى القاهرة يوم 26 من يناير عام 1930.