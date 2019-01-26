كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 06:59 مساءً - إشبيلية يمطر شباك ليفانتي بخماسية نظيفة في الدوري الإسباني

إشبيلية

استعاد فريق أشبيلية ذاكرة الانتصارات بالدوري الإسباني لكرة القدم باكتساحه ضيفه ليفانتي 5 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري.

وسجل أهداف أشبيلية وسام بن يدر في الدقيقة 48 وأندريه سيلفا في الدقيقة 60 وفرانكو فازكويز في الدقيقة 71 وبابلو سارابيا في الدقيقة 80 من ركلة جزاء وكوينسي بروميس في الدقيقة الأخيرة من المباراة من متابعة لركلة الجزاء التي سددها.

ورفع أشبيلية رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف أمام ريال مدريد، الذي يواجه إسبانيول غدا الاحد، فيما توقف رصيد ليفانتي عند 26 نقطة في المركز العاشر.

ويعد هذا الفوز هو الأول لأشبيلية بعد الخسارة في مباراتين متتاليتن وهو الفوز العاشر لأشبيلية في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل ست.

فيما تعد هذه الخسارة هي التاسعة لليفانتي في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في خمس مباريات.