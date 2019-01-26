كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 06:59 مساءً - ضبط مرتكبي واقعة السطو المسلح على شقة خليجيين بالطالبية

ألقى ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، القبض على مرتكبى واقعة السطو على شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية حال تواجدهما بالشقة سكنهما بالطالبية .

تلقى قسم شرطة الطالبية بلاغا من كل من (خالد. أ. م، أمين. ع. أ " يحملان جنسية إحدى الدول العربية ) أنه أثناء تواجدهما بشقة مستأجرة للأول بعقار بدائرة القسم وبصحبتهما إحدى الفتيات فوجئا بتواجد مجهولين بالشقة قاما بالاستيلاء منهما على ( 5 هواتف محمولة، مبالغ مالية قدرها "200 جنيه، 300 دولار، 50 درهم إماراتى، 20 ريـال سعودى " جوازات سفرهما، 2 فيزا كارد ) وهربا وبصحبتهما الفتاة.

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالجيزة، وقد توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبى الواقعة وهم مصطفى. م. ع عاطل، مصطفى. م. م عاطل، محمد. ح. م عاطل، دنيا. م. س ؛ وجميعهم مقيمين بدائرة قسم شرطة الأهرام، وتربطهم علاقة صداقة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم ( طبنجة وطلقتين من ذات العيار، 2 سلاح أبيض عبارة عن مطواة، مبالغ مالية قدرها " 11800 جنيه، 300 دولار، 50 درهم إماراتى"، 3 هواتف محمولة، جوازات السفر والفيزا كارد الخاصين بالمجنى عليهما ).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وقرر الأول أنه بتاريخ الواقعة اتصلت به المتهمة وأخبرته بتواجدها مع المجنى عليهما بالشقة محل البلاغ.

فقام بالتوجه رفقة المتهمين الثانى والثالث للشقة مستقلين سيارة ملاكى ملك والده ( ضُبطت بإرشاده ) حيث قامت بفتح الباب لهم واستولوا على المسروقات وفروا هاربين، وأيد باقى المتهمين ذلك.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق.