كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 06:59 مساءً - عبدالغفار ينفي علاقته بـ«كونيك مي» ويحيل الواقعة لـ«الضبطية القضائية»

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانا، للرد على ما نشرته بعض المواقع الإلكترونية حول رعاية الوزارة للمؤتمر الصحفي الذي دعت إليه إحدى شركات الخدمات التعليمية وتدعى "كونيك مي" بأحد فنادق القاهرة؛ للإعلان عن خدماتها التعليمية.

وأكدت وزارة التعليم العالي أنه لا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذا المؤتمر الصحفي، وأن الدكتور خالد عبدالغفار لم يوقع على خطاب رعاية لهذا المؤتمر، وجرى تحويل الموضوع إلى لجنة الضبطية القضائية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.