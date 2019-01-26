كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 06:59 مساءً - بلقيس تحيي حفل افتتاح بطولة الجولف بجدة



تستعد الفنانة بلقيس لإحياء خفلا غنائيا فى افتتاح بطولة الجولف التى تقام فى مدينة جدة يوم 1 فبراير المقبل، ومن المقرر أن يشاركها فى الحفل النجم العالمى شون بول. وتشدو بلقيس بعديد من الأغانى التى تنال إعجاب جمهورها السعودى منها شوف لى حل والتى تعد آخر أعمالها الغنائية والتى طرحتها منذ أيام قليلة. أغنية "شوف لي حل" لـ بلقيس، من كلمات: محمد الجبوري، وألحان: علي صابر، وتوزيع: ميثم علاء الدين، عود: صادق جعفر، جيتار روكيت، مكس وماستر: طيف عادل، توزيع ديجيتال: شركة قنوات.

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