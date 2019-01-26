كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 06:59 مساءً - من البداية لـ" محمد حماقي "تحقق 2 مليون مشاهدة



تخطت أغنية "من البداية" للنجم محمد حماقي حاجز الـ 2 مليون مشاهدة عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة للأغنية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وذلك بعد يومين فقط من طرح الألبوم الجديد. "من البداية" كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع موسيقي ومكساج نادر حمدي، وجيتار مصطفی أصلان. ويتضمن الألبوم الجديد للنجم محمد حماقي 20 أغنية من إنتاج "نجوم ريكوردز 2019".

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