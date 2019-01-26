انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد أن أرعب ركابها.. شاهد: تونسي يجبر طائرة على الهبوط والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 26 يناير 2019 06:50 مساءً - هبطت طائرة تابعة لشركة "Transavia" بشكل اضطراري في مدينة نيس الفرنسية؛ بعدما أقدم مواطن تونسي على إخافة الركاب بشعارات دينية.

ونقل موقع "France Revolution" أن الطائرة كانت متوجهة من مدينة باريس الفرنسية إلى تونس، حيث أراد الراكب التونسي ممارسة شعائره الدينية وبعد رفض طلبه حاول دخول قمرة القيادة صارخاً "الله أكبر"، بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنيك" السبت.

وأراد المواطن التونسي البالغ من العمر 30 عاماً، الصلاة في ممر الطائرة، وحين تمّ منعه صرخ "الله أكبر"، هذا الأمر دفع برجال الشرطة إلى الصعود للطائرة بعد أن نشر الرعب والهلع بين الركاب.

وأظهر الفيديو كيف عمدت الشرطة إلى تقييده حتى لحظة الهبوط الاضطراري في مطار مدينة نيس الفرنسية، حيث تم اعتقال الراكب التونسي.

واضطر الركاب إلى قضاء ليلة في مدينة نيس قبل السفر إلى تونس بعد الهبوط الاضطراري للطائرة.