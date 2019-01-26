نصائح لتجنب دخول الأتربة للمنزل مع موجات الطقس السئ

مع هبوب العواصف الترابية تخشى الأمهات إصابة أطفالها بالنزلات الشعبية والالتهابات الرئوية الناتجة من استنشاق الهواء الملوث، ما يجعلها تلجأ لحبسهم في المنزل، وفي الوقت نفسه هناك أتربة أيضا تدخل للمنزل بطريقة غير واضحة، فتعرض لك "هن" بعض الأفكار التي تساعدك في التخلص من الأتربة قبل دخولها المنزل.

- يمكنك تثبيت مشمع بلاستك على ظهر الـ"شيش" سواء في البلكونات أو الشبابيك لتجنب دخول الأتربة.

- يمكن وضع قطعه من القماش المبلل أسفل الأبواب والبلكونات لامتصاص الأتربة وغسله كل ساعتين.

- يفضل تغطية الأثاث بقطع من الأقمشه وتغيرها كل فترة حتى لا يتم التصاق الأتربة بالأثاث.

- مسح الأسطح كل فترة بفوطة قطنية وعدم استخدام "الريشة" لأنها تعمل على توزيع الأتربة في الغرفة.

- شفط الأتربة بالمكنسة في أجناب وأركان الغرف فهي أماكن سهلة تكوين الأتربة.

- عليك استخدام مطهر بدلا من الملمع لتطهير الأسطح.

- على الأم أن تبقي طفلها في مكان به شفاط ليعمل على سحب الأتربة أول بأول فور دخولها.

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