بالتفاصيل| أسرار جمال نجمات العرب: رياضة ونوم ومياه أكثر.. طعام أقل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة نافع:

تهتم كثير من الفتيات بالعناية بالبشرة والشعر، والرغبة في استخدام المواد الطبيعية التي لا تسبب ضررًا للشعر والبشرة، وترغبن في اتباع الوصفات المتعلقة بخسارة الوزن بطرق طبيعية.

وحرص "لايف ستايل الخليج 365" تقديم وصفات مختلفة متعلقة بالاهتمام بصحة الجسم والشعر والبشرة على طريقة النجمات العرب، وفقًا لما أعلنوه في مقابلات وعلى صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في السطور التالية:

1- هيفاء وهبي.. رياضة أكثر نضارة أكثر

تظهر الفنانة هيفاء وهبي دائمًا متألقة وتحافظ باستمرار على رشاقتها وصحة شعرها ونضرة بشرتها، خاصة بعد تركها لكثير من مستحضرات التجميل التي تجهد البشرة وتسبب لها بعض المشكلات مثل ظهور التجاعيد مبكرًا.

وكشفت النجمة هيفاء في إحدى المقابلات التلفزيونية، عن سر رشاقتة ووصفتها الخاصة في الاهتمام بصحة شعرها وبشرتها، وهي أخد قسط كاف من النوم، وتناول كميات كبيرة من المياه، مع الحرص على ممارسة التمارين الرياضية لمدة 5 أيام في الأسبوع بمدد تتراوح ما بين 45 أو 60 دقيقة.

كما تتبع نظام غذائي صحي وتبتعد عن تناول الوجبات السريعة التي تعمل على إرهاق البشرة والشعر وزيادة الوزن. أما عن منتجات التجميل الأساسية للعناية بجمالها، أوضحت هيفاء أنها تلجأ إلى استخدام كريم الترطيب الذي لا يُفارق حقيبتها، وبخصوص مشكلة البثور، التي تعاني منها كل فتاة، تحرص هيفاء على إزالة المكياج وعدم النوم به واستخدام الكريم الليلي للحصول على بشرة ناعمة خالية من الشوائب عند الاستيقاظ.

كما أن الهالات السوداء مشكلة تواجه معظم السيدات، تستخدم هيفاء الكريمات التي تحتوي على فيتامين C للتخلص من تلك المشكلة، فهو المكون القادر على علاج تلك المشكلة مع الاستعمال الدائم له.

2- اليسا.. لتر ماء يوميا على معدة فارغة

خلال مسيرتها الفنيّة عُرفت الفنانة اليسا بعشقها للون الأسود سواء من ناحية الملابس أو الماكياج، فهي أكثر الفنانات العربيّات اللواتي اعتمدن الماكياج السموكي، ما جعل عينيها أكثر معالم وجهها جمالاً بسبب التركيز في ماكياجها من دون إغفال الاهتمام بالبشرة والشعر.

وكشفت النجمة اللبنانية، أن للمياه مفعول سحري للحصول على بشرة نقية خالية من البثور والشوائب، إذ صرحت في إحدى المقابلات، أنها عند الاستقياظ تتناول لتر ماء على معدة فارغة، إضافة إلى تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات التي تحتاجها المرأة، مع ضرورة إجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة لمعرفة المعادن والعناصر الغذائية التي ينقصها جسمها لتعويضه بها بتناول كميات معتدلة من الفواكه والخضراوات.

3- أمينة خليل.. قليل من المواد الكيماوية

في الفترة الأخيرة.. لاحظ جماهير الفنانة أمينة خليل، أنها تعتمد على صيحات المكياج الهادئ والبسيط مع الاهتمام بصحة ونضارة بشرتها، من خلال نشرة إطلالات لها عى صفحاتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".

كشفت أمينة، عن طريقتها الخاصة في العناية بصحة شعرها وبشرتها، إذ قالت من الضروري عدم الإكثار من وضع المواد الكيماوية المتواجدة في مستحضرات التجميل، والتركيز على عمل الوصفات الطبيعية على حسب نوعية كل ما تحتاج له البشرة سواء كانت جافة أو دهنية أو عادية.

4- ريم البارودي.. 3 أسرار وراء رشاقتها

كشفت الفنانة ريم البارودي عن ثلاثة خطوات وراء سر رشاقتها، وكيفية العناية بصحة الشعر والبشرة، إذ تتناول كميات كبيرة من المياه خاصة في التصوير بسبب قلة النوم وكثرة مستحضرات التجميل، فتحاول قدر الإمكان أن تعوض بشرتها بالماء.

كما تناول كثير من الخضراوات والفواكه من المنتجات الطبيعية التي أجمع عليها عدد من خبراء التجميل، مؤكدين أن هذه الأطعمة تمد الجسم بكثير من الفيتامينات والمعادن التي تنعكس على حيوية وجمال البشرة.

أما عن السر الثالث الذي صرحت به الفنانة ريم البارودي فهو ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والرياضة لها تأثير خاص على البشرة وصحة الجسم.

5- هنا الزاهد.. تناول المياه ووضع مستحضرات الترطيب

أما الفنانة الشابة هنا الزاهد أكدت على ضرورة تناول كميات كبيرة من المياه لأنها مفيدة للجسم بأكمله، إذ قالت من خلال مقابلتها التلفزيونية في برنامج "معكم" مع منى الشاذلي، أنها تحرص باستمرار على تناول المياه والاهتمام بوضع مستحضرات التجميل خاصة المتعلقة بالترطيب، لأنها السر الدائم وراء نعومة بشرتها، وحرصها على ممارسة التمارين الرياضية.

6- ليلى علوي.. الابتعاد عن الاكتئاب "غنيمة جمالية"

صرحت النجمة ليلى علوي أن الابتعاد عن الاكتئاب والاهتمام بالصحة النفسية من الأسباب الضرورية التي تجعل صحة بشرتك وشعرك جيدة وصحية، وأضافت ليلى، أن عدم الإكثار في وضع مستحضرات التجميل أمر مطلوب لعدم غلق مسام البشرة والتسبب في ظهور بثور الوجه، مع الحرص الدائم على عمل مساج للوجه ووضع الخلات الطبيعية التي تساعد على ترطيب البشرة.

7- يسرا.. النوم سر الجمال

الفنانة يسرا ترى أن لنضارة البشارة أبعادًا نفسية، وتقول: "لا يمكن أن يراني كل الناس جميلة، فمن يحبني بصدق يشعر بذلك، وجمهوري وأصدقائي يحبونني، وهذا ينعكس على رؤيتهم لي، لكن إذا أجبت عن السؤال الخاص بالأسرار الحقيقية للاعتناء بنفسي والحفاظ على نضارة بشرتي، فالسبب الرئيسي يكمن في النوم لساعات طويلة، فلا أحد ينكر أهمية مستحضرات الترطيب، لكن النوم المنتظم يجعل وجهي مشرقاً وبشرتي ناعمة وجميلة، وإذا تأرّقت يحدث العكس تماماً، فما أقوله عن سابق تجربة. بحسب ما ذكرته في مقابلة صحفية لصالح إحدى المجلات الخليجية".

وأضافت يسرا أن الطعام الصحي أيضاً يلعب دوراً مهماً، فمن الصعب أن نتناول الأطعمة المالحة والمليئة بالدهون التي تؤثر على صحة البشرة، كما أن التوقف عن تناول كميات كبيرة من الملح أمر ضروري للغاية.

8- شيرين رضا.. تعتمد النظام النباتي

من المتعارف على الفنانة شرين رضا، حبها الدائم لممارسة التمارين الرياضية، وفقًا للصور التي شارك بها جمهورها على صفحات التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، كما تعتمد على النظام النباتي الخالي تمامًا من المنتجات الحيوانية، إذ تتناول كميات كبيرة من الخضراوات والفواكه لأنه السبب وراء نضارة بشرتها.

9- مي عز الدين.. وجبة صغير كل ساعتين

من أسرار الجمال الخاصة بالفنانة مي عز الدين التي تتابعها للحفاظ على صحة الشعر، لا تستخدم السيشوار والغسيل الدائم لتريح بصيلات الشعر من الإجهاد، كما توقفت منذ عام تقريبًا عن صبغ الشعر لعدم تلفه، فقط تقوم بتسريحه ووضع الكريمات والزيوت الطبيعية لتغذيته وتركه انسيابيا وطبيعيا.

أما عن الاهتمام ببشرتها، فتعتمد مي عز الدين على ستايل No makeup- makeup، إذ تختار الألوان الهادئة التي تتناسب مع لون بشرتها وتستخدم أقل قدر ممكن من المكياج، وتعتمد أكثر على أحمر الشفاه، ومن الملاحظ من خلال إطلالتها أنها تفضل اللونين الأحمر ودرجات الروز الشفاف.

وقالت مي عز الدين من خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب، أنها تحرص على عدم النوم دون تنظيف الوجه من مستحضرات التجميل، واستخدام كريمات الترطيب قبل النوم، لجعل المسام تتنفس وتجدد خلايا البشرة.

أما عن سبب رشاقتها، كشفت الفنانة مي عز الدين من خلال مقابلة تلفزيونية لبرنامج صباح الخير ياعرب، على قناة Mbc، عن سر نحافتها حيث قالت إنها اتبعت نظامًا غذائيًا لمدة عام كامل يتمثل في تناول وجبات صغيرة كل ساعتين وهو ما ساعدها على الظهور بهذا الوزن المثالي خاصة أنها فقدت الكثير من دهون البطن، مؤكدة أن هذا النظام سهل وصحي لا يشعرك بالملل.