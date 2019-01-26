احذر: 5 أخطاء في التربية تحرم طفلك من روح القيادة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

يريد معظم الأباء أن يصبح أبنائهم مستقلين بل ويتمتعون بروح القيادة إلا أن طريقتهم في التربية تمنع تعزيز هذه الصفات فيهم منذ النشأة.. فما هي السلوكيات الخاطئة في التربية؟

يستعرض لكم لايف ستايل الخليج 365 5 أخطاء يجب أن يتجنبها الأباء في تربية أبنائهم في السطور التالية، وفقًا لموقع، learning lift off المختص بالتربية والطفل:

1- التسلط

ربما يعتقد بعض الأباء والأمهات بأن التدخل في كافة تفصيل حياة ابنهم والحماية المفرطة والمساعدة في كل شىء يحميه أو يدرء عنه المخاطر، لكن على العكس فإن هذا التصرف يفقد الطفل بعض التجارب التعليمية والاجتماعية الهامة، والتي تساعد ليس فقط على تعزيز صفة القائد بداخله، لكن أيضًا في تكوين شخصية مستقلة وناضجة.

ويقول عالم النفس آن دونيولد، أن الطفل يجب أن يتعلم أن الحياة ليست مثالية وأن بها بعض الأمور الصعبة بجانب الرفاهية، ويجب أن يخوض بعض الأمور الصعبة التي تتوافق مع عمره بالطبع ليتعلم وتقوى شخصيته، كما يجعله يستطيع التصرف في حال عدم وجود الأباء.

2- أن يكون مثالي

يسعي كثير من الأباء إلى جعل الطفل متفوق في كل شىء؛ في المدرسة والثقافة وممارسة الرياضة وعزف آلة موسيقية بمعنى آخر أن يكون مثاليًا، إلا أن هذا السلوك ليس فقط يؤثر على الطفل في صغره، فيجعله لا يتمتع بطفولته كما يجب ويعرضه للاكتئاب، خاصة عندما يصطدم بفشل ما.

فيجب أن يثني الأباء على جهد الأطفال بعبارات مثل "كان جهد كبير ورائع" أو "عمل رائع"، وليس النتيجة، كما يجب أن يعلموا أبنائهم أن من الأفضل بذل جهد كبير في شىء يستحق، حتى ولم تكن النتيجة النجاح دائمًا، كما أنه يتعلم أن الترويح عن النفس أمر ضروري.

3- تحمل الأطفال مسؤوليات أكبر من عمرهم

يعتقد بعض الأباء أن أبنائهم عندما يكبرون قليلًا، خاصة إذا كانوا جسمانيًا أو عقليًا أنضج من عمرهم، أنه يمكنهم أن يتحموا مسؤليات كبيرة، فمثلًا لا يمكن أن يدع أحد الأبوين طفل صاحب 9 سنوات يعتني بشقيقته الرضيعة، أو أن يذهب إلى مكان بعيد بدون رفيق، فهذا يكلف الطفل مجهود زهني وبدني ونفسي أكبر من عمره، مما يؤثر عليه بالسلب بعد ذلك.

4- تلبية كل طلبات الطفل

إذا كنت من الأباء الذي يستجيبون إلى أبنائهم عندما يبكون أو يظهروا موجة غضب للحصول على شيء ما، فأنت على الغالب تعرف أن هذا الأمر خطأ، ولكن تريد أن تتخلص من الصداع التي يسببه لك طفك، إلا أنها طريقة سلبية في التربية، فهذا ليس فقط سيجعل طفلك يكتسب الأنانية والاعتمادة، بل ويجعله جامح ولا يعترف بالحدود.

5- التصرفات الخاطئة

ربما لا يدرك البعض أن أبنائهم عادة يكون مثلهم تمامًا، ولا يحتاجوا لتعلم مهارة أو سلوك ما إذا كان الأبوين يقومون به، لذا لا تتصرف بعدم نزاهة أمام طفلك، يعني ألا تكذب أو تعطي رشوة أمام طفلك حتى لا يكتسب العادات السئية، التي تؤثر في شخصيته.