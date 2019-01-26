منها الطباشير والشامبو.. 5 مواد متوفرة في المنزل لإزالة بقع الملابس الدهنية

محمد اسماعيل - القاهرة -

كتبت- فاطمة خالد:

تعاني كثير من السيدات من مشكلة بقع الملابس الدهنية صعبة الإزالة، لذا تلجأ بعضهن إلى مزيلات البقع عالية التكلفة، إلا أن هناك حيل سهلة ورخيصة لإزالتها.

ويستعرض لكم لايف ستايل الخليج 365 5 حيل سهلة ومتوفرة في المنزل لإزالة بقع الزيت من الملابس في السطور التالية، وفقًا لموقع ba bamail للمنوعات.

1- الطباشير

ربما يبدو غريبًا إلا أن الطباشير الذي يستخدمه أطفالك في اللعب أو الرسم على سبورة المنزل يمكنه أن يساعدك على القضاء على بقع الزيوت الصعبة.

قومي بطحن الطباشير إلى أن يصبح مسحوق، ثم ضعيه على البقعة وافركيه قليلًا، واتركيها لـ15 دقيقة، ثم اشطفي قطعة الملابس بالماء البارد، ثم اغسليه كالمعتاد.

2- شامبو

ربما يعتقد البعض أن منتج الشامبو يستخدم فقط للشعر، إلا أنه أيضًا يستخدم لتنظيف بقع الملابس الصعبة مثل الزيوت. ضعي قليل من الشامبو على البقعة واستخدمي قطعة قماش ناعمة لفركها، اتركه لمدة 15 دقيقة، ثم ضعي قطعة الملابس في الغسالة كالمعتاد.

3- الألوفيرا (جل)

أو كما يعرف بجل الصبار، هو السائل المستخرج من نبات الألوفيرا، الذي يستخدم لأشياء أخرى مثل الحفاظ على نضارة البشرة، كما أنه يمكن أن ينظف بقع ملابسك. اغمسي الملابس المتسخة بالزيت بالماء البارد، ثم ضعي الأوليفرا، وافركي البقعة جيدًا، ثم أغسلي قطعة الملابس بالماء البارد

4- بيكربونات الصودا والمياه

يحتوي بيكربونات الصودا (صودا الخبز)، التي تستخدم في الغالب في الخبز والطهي، على فوائد في تنظيف البقع ليس الملابس فقط لكن أيضًا الأواني.

اصنعي معجونًا عن طريق خلط الماء وبيكربونات الصودا، ضعيه على البقعة واتركيه حتى يجف تمامًا، ثم زلي العجين الجاف باستخدام فرشة، ثم اسكبي قليل من سائل غسيل الأطباق وانقعيها في الماء الساخن، لـ20 دقيقة، ثم جففي الملابس كالمعتاد.

5- مشروب الكولا

لمشروب الكولا الكثير من الفوائد في التنظيف والمنزل، ومن ضمن تلك الفوائد تنظيف بقع الملابس الدهنية، بسبب حمض الفوسفوريك الموجود في الكولا.

هناك طريقتين أولًا سكب مشروب الكولا في الغسالة، والثانية سكب الكولا على البقعى وتركها ساعتين، ثم تغسل في الغسالة كالمعتاد.