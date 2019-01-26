منها إزالة بقع الملابس.. 10 استخدامات ربما لا تعرفها لـ"الكولا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- فاطمة خالد:

يشرب كثير من الأشخاص المشروبات الغازية يوميًا، دون أن يعرفوا لها استخدامات أخرى في المنزل وللتجميل.. لكن ما هي الاستخدامات؟؛ يستعرضها لكم لايف ستايل الخليج 365 في السطور التالية، وفقًا لموقع "reshare able" لالمختص في الأخبار المنوعة:

1- بقع الملابس:

عادة ما تكون مزيلات بقع الملابس مكلفة، لذا يمكنك استبدالها بـالكولا.. ضع القليل منها في الدرج الخاص بالمنظفات الخاص بالغسالة وستلاحظي نظافتها تمامًا من البقع وتخلصها من الروائح، وذلك بسبب حمض الكربونيك والفوسفوريك الموجود في شراب الصودا.

2- تنظيق النوافذ:

بسبب وجود حامض الستريك في المشروبات الغازية خاصة الكولا، يمكنك تنظيق الزجاج بشكل ملفت وسريع.

3- التخلص من الحشرات:

إذا كنت تعانين من تجمعات النمل والصراصير في مطبخك أو منزلك عامةً، يمكنك سكب القليل من المشروب الغازي على أماكن تجمعها للقضاء عليها.

4- تخفيف لون الصبغة:

إذا قمتي بصبغ شعرك بلون ما، ووجدتي أنه أصبح داكن أكثر مما أردتي، يمكنك تخفيفه فقط اسكبي قليل على شعرك واتركيه لدقائق ثم اغسليه كالمعتاد، ولكن لا تتركيه طويلًا حتى لا تتلاشى الصبغة تمامًا.

5- إزالة اللبان من الشعر:

عادةً يكون الحل الوحيد لإزالة اللبان من الشعر هو قصه، إلا أن هناك حيلة أخرى بسيطة يمكن أن تجريبها، فقط رشي كثير من مشروب الكولا على مكان اللبان، وحاولي أن تزيليها برفق.

6- التخلص من الصدأ:

إذا كان لديك أدوات معدنية صدأة تمامًا، لا تحتاج لرميها، فقط اغمسيها في مشروب الكولا، ثم اخرجيها، وافركيها بقماشة جافة، وإذا كان الشئ الذي تريد تنظيفة كبير الحجم يمكنك غمس قطعة قماش كبيرة في المشروب الغازي، ثم افركيها حتى يتلاشى الصدأ.

7- التخلص من الحشرات في الحقول:

يستخدم المزارعون في الهند المياه الغازية بدلًا ن المبيدات الحشرية، ليس فقط لأنها أقل في التكلفة، إلا أنها تساعد بشكل كبير على التخلص من الحشرات في المزروعات.

8- العملات:

إذا كنت من هواة تجميع العملات المعندية القديمة، فأنت بضرورة تعاني من مشكلة اتساخها، وفقدانها البريق، إلا أنه يمكنك استخدام المشروبات الغازية في إعادة لمعانها.

9- الترطيب:

اخلط ملعقة طعام من مشروب الكولا مع كمية متوسطة من مرطبك، وقم بوضع الكريم على بشرتك كالمعتاد لتصبح بشرتك أكثر ترطيبًا ولمعانًا.

10- تجعيد الشعر:

إذا كنتي ترغبين في تجعيد شعرك قومي بسكب القليل منه على شعرك ثم اتركيه لدقائق ثم اشطفيه بالماء فقط.