كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - غدًا.. مجلس النواب يناقش إنشاء جهاز تنظيم النقل البري



يناقش مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال جلسته العامة والتي تمتد من الأحد المقبل، وحتى الثلاثاء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات بالمجلس ومكاتب الإدارة المحلية والدفاع والأمن القومي والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع مقدم من الحكومة من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي. واستعادت اللجنة المشتركة نظر الدستور واللائحة الداخلية للمجلس واطلعت على مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته الإيضاحية ورأي مجلس الدولة.

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