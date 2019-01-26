كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - سياسي ليبي: ثقة الشارع ازدادت بالمؤسسة العسكرية.

قال المحلل السياسي الليبي، عبدالباسط بن هامل، إن استعادة قوات الجيش الليبي لـ 9 مواقع عسكرية بمدينة سبها جنوب البلاد دون عمليات اشتباك يُعد انجازاً للمؤسسة العسكرية الليبية، سواء في ظل هذا التوقيت أو من خلال سرعة الإنجاز في الجنوب، مشيرا إلى أن سرعة الإنجاز تأتي لأن القيادة العسكرية تعاملت بشكل اجتماعي وحواري مع مكونات مدينة سبها ولم تعمد للحل العسكري فقط.

وأضاف بن هامل خلال لقاء له على فضائية الغد الإخبارية، مع الإعلامية يارا حمدوش، أن ذلك الأسلوب الذي اتبعته المؤسسة العسكرية بالحوار سيستمر في كل المناطق بالجنوب الليبي، متابعاً أن الجهود العسكرية ستستمر، وأن دخولها بعض الأماكن دون اشتباكات ليس أمر سيتكرر حدوثه، بل ستصطدم مع الجماعات الإرهابية والمعارضة التشادية، لذا سيكون هناك تحرك للقوات الجوية الليبية والقوات الخاصة.

وأكد بن هامل أن ثقة الشارع الليبي ازدادت بشكل كبير في المؤسسة العسكرية الوطنية، خاصة في ظل الانتصاارت التي حققها في شرق ليبيا من درنة وبنغازي والسيطرة على الهلال النفطي، موضحاً أن المنظومة الأمنية الليبية استعادة عافيتها تحت حماية القوات المسلحة، وأن هناك نداءات شعبية في غرب ليبيا للتقدم صوبه ودعماً للجيش، ورأى أن البعثة الأممية فشلت في الحقيقة في أداء عملها وأصبحت وكأنها تعمل مع طرف ضد الآخر.