كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - بالصور.. عالجي أظافرك الضعيفة بأسهل الطرق الطبيعية

دائماً ما تهتم الفتيات بكل ما يخص بجمالهن وإشراقتهن، فتعتنى الفتاة بكل التفاصيل، بداية من بشرتها وشعرها وحتى أظافرها، وتلقى الأظافر اهتماما كبيرا، حيث تعانى كثير من الفتايات من ضعفها وسرعة انكسارها، وبالتالى يلجأن لمستحضرات العناية بالأظافر التى لا تعطى النتيجة المطلوبة، لذا نقدم مجموعة من النصائح للحصول على أظافر قوية وبطرق طبيعية، حسب موقع "ويكى هاو":

تجنبى برد الأظافر

يستخدم البرد لتمليس الأظافر الخشنة، وما لا يعرفه أغلب النساء هو أن انثناء الأظافر جزء صحى، لذا عندما تقومين ببرد سطح أظافرك فإنه يضعف الجزء الأقوى والصحى منه.

انقعى أظافرك

يمكنك صنع غسول لتنقعى أظافرك فيه عن طريق خلط أى مزيج من الزيوت، جربى زيت جوز الهند أو زيت الزيتون أو زيت شجرة الشاي، وسوف تحصلين على صحية ورطبة، عن طريق وضع كمية كبيرة من الزيت على أظافرك، باستخدام كرة قطنية والسماح لأظافرك بامتصاصها، ولكن تجنبى نقع أظافرك فى الماء.

مكملات الأظافر الصحية

يجد العديد من النساء أن المكملات الغذائية مفيدة لنمو الأظافر والصحة العامة، لذا يمكنك تناول البيوتين بالتحديد للمساعدة على تقوية الأظافر الهشة.

احذرى مما تضعينه على يديك

طلاء الأظافر ومطهر اليدين ومستحضرات التنظيف تتسبب فى الإضرار بأظافرك، وتسرع من شيخوخة يديك، يمكنك الحفاظ على يدين نضرة وشابة عن طريق استخدام مواد ألطف على الجلد.

لا تستخدمى أظافرك فى فتح الأشياء

عندما تنمو أظافرك دائما ما سيكون الجزء الأضعف هو الطرف، عند إجهاد الطرف الأضعف سيجذب باقى الظفر إلى أعلى بعيدا عن الإصبع، وذلك يمكن أن يضعف الأظافر، لذا لا تستخدمى أظافرك لفتح العبوات أو إزالة الملصقات أو كشط الأشياء.

اتركى الجلد المحيط بالأظافر

هناك أسطورة شائعة بأن الجلد المحيط بالأظافر يزال بسهولة، وهذا غير حقيقى، لأن الجلد المحيط بالأظافر هو ما يحكم الظفر فى مكانه ويحمى الظفر نفسه، لذا لا تحاولى قص الجلد المحيط بالأظافر.









