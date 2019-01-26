كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - شاهد.. الانتهاء من مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فيديو حول الانتهاء من مشروع إنتاج البنزين عالي الأوكتين، المنفذ من قبل شركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات (أنربك)، والذي يهدف لسد احتياجات السوق المحلية من استهلاك البنزين بنوعيه 92 و 95، حيث يصل إنتاجه إلى 1.34 مليون طن/سنة خلال 2018/2019، ليغطي حوالي 43% من استهلاك الجمهورية، ومن المخطط زيادة حجم إنتاجه ليصل ‏إلى 1.41 مليون طن/سنة خلال 2019/2020.

وأضاف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن هذا المشروع يعمل أيضاً على توفير العملة الصعبة التي كانت مخصصة للاستيراد، حيث تم الانتهاء منه في وقت قياسي قبل الميعاد المخطط له، وبدأ التشغيل التجريبي للمشروع في شهر سبتمبر 2018، مشيراً إلى أن تكلفة المشروع قد انخفضت إلى 219 مليون دولار بعدما كان مخططاً لها قيمة قدرها 233 مليون دولار.

وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه سيواصل إلقاء الضوء على كافة الأنشطة والإنجازات التي تجرى على أرض مصر والتي من شأنها أن تسهم في تيسير حياة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.