كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - اختلاف مذهل في شكل شام إبنة أصالة قبل 10 سنوات

نشرت شام إبنة الفنانة السورية أصالة، عبر حسابها على “إنستغرام”، صورتين لها إحداهما قديمة والثانية تعود إلى أكثر من 10 سنوات.

وقد أدهشت المتابعين بسبب التغير الكبير الذي طرأ على شكلها. وبدت في الصورة القديمة بوجه ممتلئ مغطى ببقع حب الشباب.

وهو ما أثار ضجة كبيرة في أوساط المتابعين حيث حققت الصورة أكثر من 16 ألف إعجاب في وقت قصير جداً.

ورأى الكثيرون أنها خضعت لعمليات تجميل فيما أشار آخرون إلى أنها فقدت الكثير من وزنها.

ومما جاء في التعليقات: “ولسه بيقولوا الفلوس مش كل شي” و”رجعي اسمني بسرعة” و”شفافك قبل الفيلر كانت أحلى” و”مناخير وشفايف وتكساس أكيد بتتغير”.

وبدورها علقت شام على الصورتين وكتبت: “هذا التحدي الحقيقي… كان كذلك دائماً وسيبقى كذلك”.

وأضافت: “لم أختر يوماً الطريق السهلة وبذلت جهوداً مضنية من أجل إحداث التغيير. ولم أغير جسمي فقط، بل بشرتي أيضاً”. وختمت: “ببساطة أؤمن بأن كل شيء ممكن”.







