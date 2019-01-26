كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - البرغوثي: قادر على حل أزمة مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر

قال الكاتب الصحفي محمد البرغوثي، مدير تحرير جريدة «الوطن»، والمرشح المحتمل لمنصب نقيب الصحفيين، إنَّه قادر على حل أزمة مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر على أن يجرى تسعير الأرض وفقًا للسعر القديم الذي تم الاتفاق عليه في أثناء التعاقد قبل 10 سنوات.

وأضاف «البرغوثي»، في تصريحات صحفية، أنَّه "من يريد أن يخدم الصحفيين عليه أن يحل أولاً مشكلة مدينة الصحفيين بالسادس من أكتوبر بالأسعار نفسها التي تعاقدنا بها؛ لأن إعادة التسعير تفقد المدينة كل مزاياها، ولا يوجد صحفي قادر الآن على تحمل الأسعار الجديدة، وبالتالي يجب أنَّ نحاسب على أسعار 10 سنوات مضت".

وعن الخدمات التي يمكن للمرشح تقديمها للصحفيين، أوضح البرغوثي، أنَّه "من يريد خدمة الصحفيين عليه أنَّ يتفاوض مع الحكومة بناء على هذه المسألة، وأنا بإذن الله قادر على حلها لأنه حق وليس منحة من أحد».

واستكمل «البرغوثي»، حديثه بقوله إنَّ «الحكومة حينما تتعاقد فلا ينبغي أن تعود في تعاقداتها، لأن الصحفي الذي كل همه تطوير أداءه المهني لا ينبغي أن نشغله بمثل هذه الأمور، ولا أن نضغط عليه بأن يكتشف أن سعر المتر تضاعف 4 أو 5 مرات».

واختتم "البرغوثي"، حديثه قائلاً: من يريد حل المشكلة كان عليه أن يحلها في وقتها، ولا يتركها إلى أن يصبح الحل (مناورة انتخابية) جديدة الهدف منها الحصول على أعلى نسبة أصوات.