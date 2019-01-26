كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - ملابس كاترين دينيف القديمة تحقق مليون دولار فى مزاد باريس
باريس – حقق المزاد الذي نظمته دار كريستيز للمزادات في باريس على ملابس ومقتنيات شخصية تعود للممثلة الفرنسية الشهيرة كاترين دينوف، مبيعات بلغت قيمتها 1,025,581 دولاراً. وذلك يوم 24 يناير المقبل في العاصمة الفرنسية. وبيع 90 بالمئة من الفساتين والبدلات والإكسسوارات، وهي من تصميم إيف سان لوران، بأضعاف أسعارها التقديرية.
واستمر المزاد خمس ساعات شهد خلالها منافسة محتدمة من جميع أنحاء العالم. وحضر المعرض الذي أقيم ما قبل المزاد خلال أسبوع الموضة في باريس 4,500 زائر من طلبة الموضة وخبرائها وعشاقها، فضلاً عن المعجبين بكاترين دينوف وإيف سان لوران.
أما المشاركة في المزاد عبر الإنترنت، والذي يستمرّ حتى الثلاثين من الشهر الجاري عارضاً 140 قطعة أخرى، فكانت من بين أعلى المشاركات التي شهدتها كريستيز فرنسا على مدى السنوات الخمس الماضية، إذ استقطبت 100 مسجِّل جديد.
وقالت دينوف تعليقاً على الحدث، إن أسبوع المزاد قد شكّل لها "تجربة جديدة تجاوزت توقعاتي بعدة أوجه"، معربة عن شكرها لكريستيز على "الكتالوج الجميل والتقدير الكبير" لموهبة إيف سان لوران من خلال تقديم إبداعاته بطريقة رائعة في المعرض، كما أعربت عن أمنياتها بأن "يستمتع المالكون الجدد بهذه القطع الراقية".
من جانبه، اعتبر فرانسوا دو ريكليه، رئيس كريستيز فرنسا، هذا المزاد "فوزاً حقيقياً" إذ حقق 900 ألف يورو للجزء الأول من خزانة كاثرين دينوف، قائلاً إن الحدث أظهر التقدير الرفيع الذي يكنه مجتمع الموضة لهتين "الأيقونتين الفرنسيتين". وأضاف: "خلال المزاد، حجز متحف "إيف سان لوران" ثلاث قطع، ونحن نشكر كاترين دينوف على تكليفنا بمبيعات خزانة ملابسها التي تحمل اسم إيف سان لوران".
وحققت مجموعة السهرة المكونة التي تعود إلى مجموعة الخريف والشتاء 1977-1978 من الأزياء الراقية، واستلهم إيف سان لوران في تصميمها الطابع الروسي، 52,500 يورو، متجاوزة التقديرات بعشرة أضعاف. في حين حقق فستان سهرة قصير مطعّم بالخرز صُمم لموسم الربيع والصيف في 1969 مبلغ 42,500 يورو بعد أن كان سعره التقديري يتراوح بين 3 و5 آلاف يورو فقط.
وبيع جاكيت من الزيبلين والمخمل الأسود يعود لموسم الخريف والشتاء 1997-1998، خلال دقائق قليلة بعدما شهد منافسة حامية بين مشترين من عشرة بلدان، لقاء 33,750 يورو، بينما تراوح سعره التقديري بين 800 و1,200 يورو فقط.
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