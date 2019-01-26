كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - القوات المسلحة تقيم جناحا متميزا في معرض القاهرة الدولي للكتاب

أقامت القوات المسلحة جناحها السنوي للمطبوعات والإصدارات التاريخية والعسكرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50 والذي يستمر حتى الخامس من فبراير المقبل، في إطار الجهود المبذولة لنشر الوعي والثقافة العسكرية، وتأصيل القيم الوطنية لدى الشعب المصري بمختلف فئاته.

وحرصت القوات المسلحة، من خلال الجناح الذي تشرف على تنفيذه هيئة البحوث العسكرية على المشاركة الفعالة في تنمية الوعي القومي في نفوس الشباب، ونشر العلوم والمعرفة العسكرية والمدنية من خلال إصدارات القوات المسلحة التي تتناول التاريخ المصري العريق وتطور الجيش المصري على مر العصور، ونشر نماذج لبطولات وتضحيات الشعب والجيش المصري صانع الحضارة والتاريخ من خلال سلسلة من الموسوعات الشاملة والكتب والنشرات والمطبوعات الدورية والخرائط المصورة، والتي تعتمد على مواكبة التطور في مجال صناعة الكتاب من حيث الشكل والمضمون وأسلوب تناوله باستخدام أحدث التقنيات.

ويتضمن جناح القوات المسلحة هذا العام العديد من الإصدرات المتخصصة منها إصدارات هيئة البحوث العسكرية من بينها الموسوعة التاريخية "مصر عبر العصور" بدءًا من عصور الدولة القديمة وانتهاء بالعصر الحديث، وأبرز الشخصيات التي أثرت العسكرية المصرية وتطورها على امتداد 7 آلاف عام.

كما يتضمن الجناح عرض للوثائق التاريخية من المخططات والكتب والمطبوعات والصور النادرة والافلام التاريخية والوثائقية التي أنتجتها إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة، وقسما خاصا بالمشاركة المصرية في الحرب العالمية الأولى، كما يعرض الجناح مجموعة من أبرز الأبحاث والرسائل المقدمة في مختلف التخصصات لنيل درجة الزمالة بكلية الدفاع الوطنى، والنشرات الدورية لمركز الدراسات الاستراتيجية التابعان لأكاديمية ناصر العسكرية العليا، وأحدث رسائل الدكتوراة التي تخدم التنمية الشاملة للدولة، والإصدارات الخاصة بمعهد اللغات في 14 لغة يجرى تدريسها في المعهد، وإصدارات معهد نظم المعلومات، وقسما خاصا بالجغرافيا والعلوم الاجتماعية يضم أطلس مصور ومجموعة من الخرائط المساحية لمصر.

ويعرض المجلس أبرز إصدارات مركز التنمية البشرية والعلوم السلوكية التابع لإدارة الشؤون المعنوية في مجال مكافحة الإدمان والمخدرات وأساليب مواجهة الضغوط وسيكولوجية رد الفعل والعلوم الاجتماعية والأسرة والطفل، كما يضم المعرض قسما خاصا للمعارف العامة يضم مجلدات إصدرات القوات المسلحة من الصحف والمجلات العسكرية من بينها "المجلة العسكرية والنصر والمجاهد والدفاع ومجلة الوفاء والمجلة الطبية العسكرية"، إضافة لسلسلة من الموسوعات العربية والكتب في مجالات العلوم التطبيقية والتكنولوجية والميكانيكية والفنون والأدب والتاريخ.

ويفتح جناح القوات المسلحة أبوابه لاستقبال الجماهير والاطلاع على المعروضات طوال مدة المعرض، كما يقدم إهداءات لروادة عبارة عن سلسلة كتيبات تحكي معارك وبطولات حرب أكتوبر المجيدة، وموسوعة المعارك التاريخية لمصر في العصور الإسلامي والوسطى وانتهاء بالحديث.