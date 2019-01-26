كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - حسام بدراوي: المخترعون الشباب في مصر يستقطبهم الخارج برواتب مضاعفة

قال الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي، إن مصر بها مجموعة كبيرة من المخترعين الشباب رائعين على المستوى التكنولوجي.

وأضاف "بدراوي"، خلال حواره مع الإعلامية ياسمين سعيد، في برنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على قناة "mbc مصر"، أنه وفي إطار دعمه لهولاء الشباب فهو يفتح الباب لهم جميعًا، موضحًا أنه يحاول أن يدخل معهم شريكًا في مشروعاتهم ومن ثم يخرج منها بعد نجاحها.

وأشار، إلى أن مجموعة كبيرة منهم يستقطبهم الخارج برواتب ضعف ما يحصلون عليها في مصر، مطالبًا بضرورة الحفاظ عليهم في مصر والاستفادة من إمكانياتهم.