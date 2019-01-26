كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - رئيس شعبة السيارات: حملات المقاطعة صادرة عن «ناس مش فاهمة»

قال اللواء عفت عبدالعاطى، رئيس شعبة السيارات بغرفة القاهرة، إن تأثير إعفاء السيارات الأوروبية من الجمارك لا يزال ضعيفاً للغاية، وأوضح أن الانخفاض الأخير لا يحدث فرقاً عظيماً بالنسبة للمواطنين، وأن المواطن المضطر فى أى وقت يشترى ولا ينتظر. وانتقد فى حواره لـ«الوطن» حملة «خليها تصدى» قائلاً: «كلام فارغ من ناس مش فاهمة»، مؤكداً أن هناك حالة من الفوضى تعيشها سوق السيارات خلال الأسبوعين الماضيين، كاشفاً فى الوقت ذاته عن أن الشعبة تقدمت بمذكرة لوزير الصناعة تطالب فيها بوجود صناعة سيارات حقيقية فى مصر ترتبط بدعم للصناعات المغذية.. وإلى نص الحوار:

ماذا عن وضع سوق السيارات الآن بعد مرور أسبوعين على تطبيق قرار «زيرو» جمارك؟

- «خلينا نتفق إن جمارك زيرو على السيارات الأوروبية وذات المنشأ الأوروبى ضعيفة التأثير، فنسبة الـ10% الأخيرة لم تحدث فرقاً عظيماً بالنسبة للجمارك وحصيلتها، وكذلك بالنسبة للمواطنين، فالمضطر فى أى وقت بيشترى وشهور الشتاء فى العادة تشهد تراجعاً فى المبيعات نتيجة لوجود أولويات مختلفة لدى الأسر من تدابير مصاريف المدارس والجامعات والدروس الخصوصية وغيرها وسرعان ما تعود الحركة فى شهرى مارس وأبريل لتنشط المبيعات مرة أخرى.

هل تخفيضات وكلاء ومستوردى السيارات حقيقية؟

- نعم حقيقية 100% وليست «وهمية».. بعض التجار والوكلاء اتجهوا إلى تخفيض الأسعار بمعدلات كبيرة تصل أحياناً إلى نحو يتراوح بين 10 و30 ألف جنيه من سعر السيارة فى محاولة لتحصيل رأس المال الذى أصبح معطلاً فى صورة سيارات موجودة لا تجد من يشتريها، وكذلك للحصول على السيولة المناسبة ولجأ عديد منهم إلى ذلك من هامش ربحهم.

ماذا عن حركة البيع والشراء فى سوق السيارات حالياً؟

- نسبة التراجع فى المبيعات بلغت نحو 40% خلال العام الماضى لأسباب منها حالة عدم الاستقرار وفوضى السوق، كما أرجأ عدد كبير من أصحاب المدخرات قرار شراء سيارة جديدة أو استبدال القديمة لحين استقرار الأوضاع ما ساهم فى زيادة حدة الركود فقد شهدت السوق حالة من الفوضى والعشوائية. ولم يتم بيع سيارة واحدة منذ 3 أشهر، ما أدى إلى تعرض كثير من الوكلاء والتجار لخسائر فادحة.

هل تـأثرت سوق السيارات بحملة «خليها تصدى»؟

- لا لم تتأثر لأنها لناس مش «فاهمة» وكلام فارغ وليسوا من أصحاب المهنة.. الذى يحكم عملية البيع والشراء هى الحاجة والضرورة للمواطن.. «لو معاه هيشترى».. وللعلم تراجع المبيعات يعود إلى توقعات العملاء بانخفاضات كبيرة بالأسعار مع البدء فى تطبيق الشريحة الأخيرة من التخفيضات الجمركية على الواردات الأوروبية وإحجامهم عن الشراء لحين وضوح الرؤية بعد الإعفاء الجمركى واستقرار الأسعار.

ما مطالبكم لتنشيط سوق السيارات؟

- لا بد من قيام البنوك بالدور المنوط بها فيما يخص منح العميل قروض تقسيط السيارات وأن يكون هذا الدور من اختصاص البنوك وليس الشركات، إلى جانب خفض أكبر فى رسوم الجمارك لتحريك المياه الراكدة فى سوق السيارات وتقليل الأعباء.

ما نصائح شعبة «السيارات» لمشترى السيارات الزيرو والمستعمل؟

- أحب أن أقول للمواطنين لا تنتظروا انخفاضاً جديداً فى أسعار السيارات مرة أخرى واللى بيرتفع سعره مش بينخفض و«زيرو جمارك» استثنائى فتراجع مزيد من الأسعار مرهون باستقرار أسعار النقد الأجنبى فى مقابل الجنيه المصرى، وثبات الأحوال الاقتصادية وزيادة الاستثمارات فى القطاع واستقرار السوق.

السيارات الأوروبية فى الأصل أسعارها مرتفعة جداً، لأن ماركاتها فارهة، كما أن المصانع ترفع الأسعار سنوياً بنسبة تقدر بنحو 3%، ومقارنة ذلك مع 10% التى ستخفض من الجمارك، يتبقى 7%، وهو رقم زهيد من سعر السيارة، إذا أخذنا فى الاعتبار تطبيق ضريبة القيمة المضافة على كل الواردات المصرية التى تقدر بـ14% من سعر السلعة.