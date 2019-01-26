كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - «عبدالعزيز»: الإفراج عن 4 آلاف سيارة منذ الإعفاء الجمركى.. وآثار القرار ستظهر آخر يناير

قال مجدى عبدالعزيز، مستشار وزير المالية لشئون الجمارك، إن آثار تطبيق قرار «زيرو جمارك» على السيارات الأوروبية لم تظهر بشكل واضح حتى الآن رغم مرور نحو 3 أسابيع على تطبيق القرار.

وأضاف «عبدالعزيز» لـ«الوطن» أن الآثار الناتجة عن تطبيق القرار ستظهر نهاية الشهر الحالى حين تتضح الصورة فى السوق، مشيراً إلى أن ردود الفعل الناتجة عن القرار بدأت تلوح فى الأفق، وأنه خلال الفترة الماضية ومنذ بدء تطبيق القرار فى الأول من يناير الحالى تم الإفراج الجمركى عن ما لا يقل عن 4 آلاف سيارة متمتعة بالإعفاء الجمركى.

وأشار «عبدالعزيز» إلى أن هذا الرقم قد يزيد عن ذلك، لكنه يضع فى الاعتبار أن أعداداً كبيرة من السيارات تكدست فى الموانئ المصرية قبل أيام من تطبيق قرار «زيرو جمارك»، مؤكداً أن التخفيضات التى أعلنت عنها بعض شركات السيارات ليست بسبب تطبيق اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية «زيرو جمارك»، وإنما هى نتيجة لآليات العرض والطلب والمنافسة.

وعن السيارات الأوروبية المجمعة فى مصر، قال «عبدالعزيز» إن تلك النوعية من السيارات لن تطبق عليها الاتفاقية، حيث إنها معفاة من الجمارك منذ 3 سنوات، ولها طريقة مختلفة فى التعامل.

وعن تأثر الخزانة العامة للدولة وتقلص الحصيلة الجمركية الناتجة عن إعفاء السيارات الأوروبية من الرسوم، قال مستشار وزير المالية لشئون الجمارك إن هناك تأثراً للحصيلة الجمركية نتيجة تطبيق القرار، موضحاً أن «الدولة لا تنظر نظرة ضيقة لتطبيق القرار ولا تلتفت إلى تأثر الحصيلة الجمركية بقدر نظرتها لمصلحة المواطن بشكل عام، خاصة أن فروق الأسعار التى كانت تنتج عن الإعفاءات الجمركية كان لا يستفيد منها المواطن، والفروق كانت تذهب إلى جيوب التجار».

وبدأت مصلحة الجمارك مطلع هذا الشهر إلغاء الرسوم الجمركية على السيارات المستوردة من أوروبا لتصل إلى «زيرو جمارك»، وذلك بموجب اتفاقية بين مصر والاتحاد الأوروبى.