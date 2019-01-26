كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - محافظ أسوان يوجه بتقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح رحلة طواف إفريقيا

وجه اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان مختلف الجهات المعنية بضرورة تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة لإنجاح فعاليات رحلة "طواف إفريقيا" داخل مراكز ومدن المحافظة.

وذكر بيان صادر عن المحافظة اليوم السبت أن اللواء أحمد إبراهيم استقبل 50 دراجا من مختلف دول العالم ضمن فريق رحلة "طواف إفريقيا" بالدراجات الهوائية من مصر إلى جنوب إفريقيا، والتي تنظمها المنظمة العالمية لركوب الدراجات (G.B.I) سنويًا بالتنسيق مع وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة في مصر.

ورحب المحافظ باستضافة هذا الحدث الرياضي الدولي والذي يعكس المكانة السياحية والاستراتيجية لأسوان عاصمة الشباب الإفريقي وأهم المقاصد والمشاتي العالمية..مشيدًا بأهمية هذا الحدث الرياضي في زيادة الترويج السياحي وتنشيط حركة السياحة الداخلية.

ومن جانبه.. أكد مخلص حسن المنسق العام للرحلة أن رحلة (طواف إفريقيا) يشارك فيها دراجون من 10 دول أجنبية : هي أمريكا وألمانيا وإنجلترا وهولندا وكندا وسويسرا والسويد ونيوزيلندا وأيرلندا بالإضافة إلى أستراليا وتستمر لمدة 4 أشهر.

وأشار إلى أن الرحلة بدأت فعالياتها من منطقة أهرامات الجيزة يوم 17 يناير الجاري ثم اتجهت جنوبًا عبر محافظات الصعيد وصولًا إلى محافظة أسوان عبر الطريق الغربي مرورًا بمراكز إدفو ودارو ثم أسوان وحتى مدينة أبوسمبل السياحية، والتي منها سوف تستكمل مسيرتها عبر الحدود المصرية السودانية حتى مدينة كيب تاون بجنوب إفريقيا بإجمالي مسافة تقدر بحوالي 12 ألف كيلو متر.