كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - "فودافون مصر": لا داعي للقلق بشأن إيقاف الشركة العالمية استخدام معدات هواوي

قال أيمن عصام، رئيس قطاع الشؤون القانونية والخارجية بفودافون مصر، في أول تعليق له على قرار شركة فودافون العالمية، بإيقاف استخدام معدات هواوي في شبكاتها الأساسية، إن المكونات الأساسية لشبكة فودافون مصر ليست بها أجزاء من هواوي، ولا يوجد ما يدعو للقلق.

وأضاف رئيس قطاع الشؤون القانونية والخارجية بالشركة التي تعد ثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول في العالم، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إن هواوى شريك أساسي لنا ومورد للشبكة، مشيرا "ندرس مع مجموعة فودافون العالمية وهواوى شكل المستقبل، ولا يوجد ما يدعو إلى القلق".

كانت فودافون، ثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول في العالم، قالت إنها "أوقفت" استخدام معدات هواوي في شبكاتها الأساسية إلى حين توصل الحكومات الغربية لحل بشأن المخاوف ذات الصلة بأنشطة الشركة الصينية.

وتواجه هواوي تدقيقا متزايدا بشأن علاقاتها بالحكومة الصينية وشكوكا في أن التكنولوجيا التي تستخدمها قد تكون بكين تستغلها لأعمال تجسس، لكن هواوي نفت تلك الاتهامات.