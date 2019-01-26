كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - حبس مهندس بمطار القاهرة في حادث تصادم طائرة بسيارة

امرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، تحت إشراف المستشار أحمد عز المحامي العام الأول، بحبس مهندس بمطار القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في حادث تصادم طائرة بسيارة، وكلفت النيابة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة التي رصدت الحادث.

ووجهت النيابة إلى المتهم تهمتي الإهمال والتقصير في أداء وظيفته.

وكشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء توجه الطائرة لممر الإقلاع، اعترضت طريقها سيارة تعمل بالمهبط، وتبين من التحقيقات أن الطائرة صدمت السيارة أثناء إقلاعها.

وأوضحت مصادر قضائية، أنه لا يوجد أي خسائر أو مصابين في تلك الواقعة.

تلقت مباحث قسم شرطة النزهة إخطارا من شرطة المطار بوقوع حادث تصادم بين طائرة وسيارة، ولا توجد إصابات في الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة لمعاينة مكان الحادث وإعداد تقرير مفصل بالأضرار والتلفيات، وانتداب لجنة هندسية للمعاينة والفحص، كما أمرت باستدعاء المسئولين للاستماع لأقوالهم حول الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.