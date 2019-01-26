كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - بيان عاجل للبرلمان لتعويض عمال القومية للأسمنت

تقدم النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن استغاثة عمال الشركة القومية للأسمنت، والتي تم إقرار تصفيتها في أكتوبر 2108.

وأكّد "الحريري"، في بيان اليوم، أنَّ الشركة تعد قلعة من قلعات صناعة الاسمنت بمصر والشرق الأوسط وتحقق إنتاج 112% من الهدف المخطط لها والتي يمثل 3.5 مليون طن أسمنت ثانوي، بسبب الخسائر التي نتجت عن تحرير سعر الصرف الذي رفع تكلفه سعر الغاز لكل طن أسمنت من 260 جنيهًا إلى 600 جنيه.

وتابع "الحريري": "جاء الإغلاق بقرار من الشركة القابضة التي لم يكن لها أي رؤية لتطوير الشركة، وتحويلها من شركة خاسرة إلى شركة رابحة وأدى ذلك القرار إلى تشريد العاملين بالشركه القومية للأسمنت".

وأشار إلى ما ذكرته الحكومة، إلى أنَّ هناك تعويضات سوف تعوض بيها العاملين بالشركه منذ 2 أكتوبر 2018، ولم يتم حتى اليوم تعويض العاملين الذي فاض بيهم الكيل من الأدنى الشديد لما يحصلون عليه، ما أدى إلى حدوث كوارث إنسانية للعاملين نتيجة المماطلة بصرف التعويضات وتخفيض المرتبات من تسول العاملين، وعدم الالتزام بالأعباء الحياتية وخروج أولادهم من المدارس وبيع الأثاث المنزلي.

وطالب "الحريري"، بإنصاف العاملين بالشركه القومية للأسمنت وعددهم 2000 عامل مما أسماه تعنت الشرك القابضة الكيماوية ووزير قطاع الأعمال العام.