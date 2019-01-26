كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - 450 مليون دولار تكلفة إنشاء مجمع لإنتاج البنزين بأسيوط
قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إنه تفقد مجمع إنتاج البترول ومستودع المنتجات البترولية بأسيوط، مشيرا إلى أن الشركة رائدة في وجه قبلي وهي مسئولة عن توزيع المنتجات البترولية في الصعيد.
وأضاف «الملا» خلال تصريحات إعلامية، أن المستودع يكلف 120 مليون جنيه استثمارات يوفر الطاقات الإنتاجية من البنزين والسولار في كل محافظات الصعيد، موضحا أن 450 مليون دولار تكلفة إنشاء مجمع لإنتاج البنزين بأسيوط.
وأوضح أن ضمن الاستراتيجية للوزارة هو سد الفجوة ما بين ما نقوم باستيرادها او إنتاجه محليا من منتجات بترولية، لافتا إلى أنه لابد من زيادة القدرات الإنتاجية معامل التكرير وتنمية وجه قبلي.
من جانبه أكد جمال نور الدين محافظ أسيوط، أن مستودع المنتجات البترولية بالمحافظة إضافة جديدة للمشروعات القومية المقامة على أرض اسيوط، وتوفير فرص عمل للشباب والقضاء علي البطالة، بالإضافة الي مشروعات التكرير الجديدة تسد الفجوة.
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