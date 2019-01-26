كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - موعد نتائج امتحانات كليتي الزراعة والإعلام بالقاهرة



أعلنت جامعة القاهرة، عن ظهور نتائج كلية الإعلام لجميع مقررات الفرقة الرابعة، مضيفة أنه سيتم إعلان نتائج باقي الفرق الاثنين القادم. وأوضحت الجامعة أنه من المقرر إعلان نتائج كليات الزراعة والتربية للدراسات العليا يوم الأحد. وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، في بيان له، بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول ببعض الكليات بعد عملية التصحيح والرصد التى بدأت مباشرة عقب انتهاء الامتحانات، مشيرا إلى أن النتائج سوف تظهر تباعًا بالكليات وحتى منتصف شهر مارس القادم.

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