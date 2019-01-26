كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - عودة ميسي وبوسكيتس لقائمة برشلونة أمام جيرونا

ميسي

أعلن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق لمباراة الغد في ديربي كتالونيا الصغير، أمام جيرونا، ضمن الجولة الـ21 من الليجا.

وشهدت القائمة عودة الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولاعب الوسط سيرجيو بوسكيتس، بعدما غابا عن المباراة الأخيرة أمام إشبيلية في ذهاب ربع نهائي كأس الملك، يوم الأربعاء الماضي، فيما لم تشهد تواجد جيسون موريلو.

وجاءت قائمة الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، سيليسن

الدفاع: سيميدو، بيكيه، لينجليت، ألبا، سيرجي روبيرتو وفيرمايلين.

الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، دينيس سواريز، كوتينيو، آرثر، ألينيا وفيدال.

الهجوم: لويس سواريز، ميسي، مالكوم وبواتينج.