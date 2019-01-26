كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - سكينة فؤاد: مبادرة السيسي نور حياة تحمل رسائل مهمة

قالت الكاتبة الصحفية سكينة فؤاد المستشار للرئيس الأسبق، إن مبادرة الرئيس السيسي "نور حياة" لعلاج مرضى ضعف الإبصار، وما سبقها من مبادرات تكفل صحة المواطنين تحمل رسائل عديدة فى ظاهرها الرحمة وباطنها إدراك الرئيس للمعاناة الفعلية للشعب بتدنى مستوى الحالة الصحية.

وأوضحت "فؤاد"، أن اتجاه الرئيس نحو رفع مستوى الحالة الصحية للمواطنين هو اتجاه غير مسبوق وإعلاء للعيش والكرامة الإنسانية فى ظل الواقع الصحي المرير الذي يعيشه الشعب من تدني مستوى العلاج فى المستشفيات الحكومية ورفع أسعار الكشوفات الطبية فى العيادات وارتفاع أسعار الأدوية، مشيرة إلى أن الرئيس يخلق حالة من العدل فى العلاج بين المواطنيين، وخاصة نجد أن مبادراته تتجه للأمراض المزمنة والتى تحتاج لتكلفة عالية فأصبح الوضع غير مقتصرة على الأغنياء.

وطالبت كل القائمين على المنظومة الصحية بأن يعوا جيدًا حجم الرسالة التى يحملها الرئيس السيسي على عاتقه وأن يدركوا جيدًا حجم الجهود التى تهدف لشعب خالِ من الأمراض.

ويشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، فى احتفالية صندوق تحيا مصر، والتى تقام تحت رعايته، حيث يطلق خلالها مبادرة "نور حياة"، لمكافحة والعلاج المبكر لأمراض ضعف وفقدان الإبصار.