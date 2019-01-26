كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - مش المصريات لوحدهم.. اتفرج على أجنبية تضرب ابنتها بـ "الشبشب"

تداول مستخدمو موقع التواصل الاجتماعي،"يوتيوب" مقطع فيديو يظهر فيه أجنبية تضرب ابنتها في لحظة مذهلة، حيث كانت الأم غاضبة إلا أنها تمكنت بمهارة فائقة من إصابة ابنتها المراهقة بـ "الشبشب"، على بعد مسافة كبيرة.

أجنبية تضرب ابنتها

ويظهر في مقطع الفيديو المتداول، التي أثار جدلا عالميا، الام وهي تخرج إلى الشارع في المكسيك، من أجل النيل من ابنتها، التي خرجت من المنزل، بعد حدوث خلاف عائلي.

ويظهر في اللقطات المتداولة، خلعت الأم الغاضبة "الشبشب" الخاص بها، ووجهته ناحية ابنتها التي ابتعدت عنها لأمتار، ثم قذفته ناحيتها، لتصيبها بكل مهارة على بعد مسافة لا تقل عن 30 مترا في الشارع.

وبشكل لا يصدق، فإن "الشبشب" يطير مباشرة مثل السهم عاليا في الهواء، قبل أن يضرب الابنة على رأسها.