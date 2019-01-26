كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - غدًا.. جولة لوزير التموين على الأسواق والمخابز في بورسعيد

يجرى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية غدا الأحد، جولة تفقدية على الأسواق والمخابز بمحافظة بورسعيد، للتأكد من توافر المنتجات الغذائية والخبز للمواطنين، حيث من المقرر أيضا أن يقوم الوزير بالمرور على منافذ الشركات التابعة للوزارة.

وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد أكد أن الوزارة تنفذ استراتيجية طموحة لتطوير ورفع كفاءة مصنعى قها وإدفينا ومصانع السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لافتا الى وجود استراتيجية كبيرة بالتعاون مع وزارة الزراعة لتقليل استيراد زيوت الطعام الخام بنسبة تصل إلى 30%، وأن الخطة تعتمد على زراعة النباتات الزيتية وتحويل المصانع المصرية إلى العصر بدلا من التكرير، وأن تلك الخطة ستوفر فرص عمل كبيرة، بالإضافة إلى الحفاظ على العملة الصعبة.