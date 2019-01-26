كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - رسميا.. أهلي جدة يعلن استعادة تيسير الجاسم

تيسير الجاسم

أعلن نادي أهلي جدة السعودي، اليوم السبت، استعادة قائد الفريق تيسير الجاسم، بعد إنهاء إعارته لنادي الوحدة.

ووفقاً للحساب الرسمي لأهلي جدة بموقع "تويتر"، فإن تيسير الجاسم سوف يشارك في تدريبات الفريق المقررة مساء اليوم السبت.

وكان تيسير الجاسم قد انتقل إلى الوحدة في الميركاتو الصيفي الماضي، معارا في صفقة أثارت دهشة الوسط الرياضي.

ويعد الجاسم ثاني لاعب مخضرم يتم استعادته، بعد أن عاد لأهلي جدة مؤخرا، حسين عبد الغني.