كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - بدء ظهور نتائج امتحانات التيرم الأول بكليات جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة عن بدء ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول ببعض الكليات بعد عملية التصحيح والرصد التى بدأت مباشرة عقب انتهاء الامتحانات، مشيرآ إلى أن النتائج سوف تظهر تباعًا بالكليات وحتى منتصف شهر مارس القادم.

وتم بكلية العلوم اعتماد نتيجة 295 مقررا من بين 323، ليتبقى نتيجة 33 مقررا سيتم إعلان نتائجها الأسبوع القادم.

وتم فى كلية الإعلام إعلان نتائج جميع مقررات الفرقة الرابعة ويتم إعلان نتائج باقي الفرق الاثنين القادم. كما أعلنت كلية الآداب نتائج برامج الساعات المعتمدة.

وتعلن كلية الزراعة وكلية التربية للدراسات العليا النتائج يوم الأحد 27 يناير. وتعلن كلية الدراسات الأفريقية النتائج يوم الاثنين 28 يناير لتبدأ فى مشروع إعداد الألف قائد أفريقى للانفتاح على إفريقيا فى كل المجالات، فيما يتم إعلان نتائج الساعات المعتمدة بكلية الهندسة يوم الثلاثاء 29 يناير.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أكد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول بجميع الكليات بهدوء منذ بدايتها ولم يتم رصد أية معوقات أو مشكلات بشأنها، حيث جاءت الامتحانات مناسبة لجميع قدرات الطلاب وتقيس المستويات المتعددة، إلى جانب تطبيق نظام “البابل شيت”.

وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه تم تشكيل لجنة للطواريء لمتابعة الامتحانات بكل كلية برئاسة عميد الكلية وعضوية وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ورئيس القسم المختص أو من ينوب عنه وأستاذ المادة، للتعامل مع أية مشكلة طارئة أثناء الامتحانات وإتخاذ القرار المناسب بشأنها، إلى جانب لجان ممتحنين بكل كلية لمطابقة الامتحان للمنهج والمعايير الأكاديمية ولمستوى الطلاب، مضيفًا أن هذه اللجان لها الحق فى إعادة توزيع الدرجات طبقًا لمقاييس علمية، ورفع الدرجات بمعدلات أكاديمية.