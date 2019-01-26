كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - رسالة شكر من الإعلامي الكبير " أحمد يونس " لجمهوره

أحمد يونس

احتفل أمس الراديو ٩٠٩٠ مع الاعلامي أحمد يونس بتوقيع روايته الرابعه "نادر فوده ٤ - عمارة الفزع ( عاصفة الموت )" ، تحت رعاية الراديو ٩٠٩٠ وذلك وسط عدد كبير من مستمعي برنامجي و( كلام معلمين) و ( صباحك ومطرحك) .

ومن جانبه أعرب أحمد يونس عن سعادته البالغه بالاقبال الكبير من محبيه على شراء الروايه وحضور حفل التوقيع ، واعجابه الشديد بمعرض الكتاب في مقره الجديد وقال انه اصبح الان مماثل للمعارض العالميه .

لكما قرر يونس اقامة حفلتي توقيع أخرتين يومي الاثنين والثلاثاء ٢٨ و ٢٩ يناير الساعه الثانيه.

يذكر أن عمارة الفزع ( عاصفة الموت ) هي الجزء الرابع من سلسلة نادر فوده التي أطلقها يونس لأول مره في معرض الكتاب ٢٠١٦ ، بعد أن حققت شخصية "نادر فوده" نجاحا كبيرا في قصصه الاذاعيه على اثير الراديو ٩٠٩٠.‎