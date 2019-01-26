كتب ياسر ابراهيم - السبت 26 يناير 2019 03:59 مساءً - أحمد حسن يقود بيراميدز استعدادًا لمباراة الداخلية

أحمد حسن

يقود أحمد حسن، المدير الفني المؤقت لبيراميدز، تدريبات الفريق بداية من غدٍ الأحد استعدادًا لمواجهة الداخلية يوم 4 فبراير/شباط المقبل ببطولة الدوري المصري.

وأعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالسعودية ومالك النادي، إسناد مهمة قيادة الفريق لأحمد حسن بشكل مؤقت للاستفادة من خبراته الواسعة خلال رحلته الطويلة مع الاحتراف، أو بعد اعتزاله خلال العمل كمدير للمنتخب المصري ومدير فني لبتروجيت.

ويعقد حسن اجتماعًا باللاعبين قبل بدء مران الفريق، غدًا الأحد، لوضع خطة العمل والتأكيد على ضرورة مواصلة النجاحات التي حققها الفريق بفرض نفسه في مقدمة الدوري المصري.

وجاء اختيار أحمد حسن كمدرب مؤقت لخلافة حسام حسن المدير الفني السابق، والذي تم الاستغناء عنه عقب التعادل مع الزمالك 3-3 في الدوري المصري.